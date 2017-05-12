تشكيل لجنة للنظر في التزوير المزعوم للانتخابات الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، أمرًا تنفيذيًا بتشكيل لجنة للنظر في التزوير المزعوم للانتخابات الأمريكية 2016.

وقال البيت الأبيض، إن «اللجنة الرئاسية حول نزاهة الانتخابات ستدرس نقاط الضعف بنظام الانتخابات الأمريكية التي قد تؤدي إلى التزوير في الانتخابات الاتحادية غير قانوني».

وسيرأس اللجنة نائب الرئيس مايك بنس الذى ذكر أن اللجنة تحقق وعدًا آخر قدمه ترامب للشعب الأمريكي، وكانت السلطات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد قد استبعدت حدوث أي تزوير واسع النطاق في الانتخابات.