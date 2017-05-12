بلدية الخفجي تلزم المسالخ بتركيب كاميرات لمراقبة تجهيز الذبائح - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس بلدية الخفجي محمد الحميداني، أن بلدية المحافظة ألزمت المسالخ بتركيب كاميرات وشاشات في صالة انتظار الزبائن ليتسنى لهم مراقبة عملية تجهيز ذبائحهم، وتركيب شاشات رقمية إلكترونية لتعريف الزبون بأرقام الذبائح.

وقال الحميداني، إن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940، الخاصة بتقديم البلاغات، حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ التابع للأمانة، عن طريق تطبيق «بلاغاتي» على الأجهزة الذكية، وفقا لصحيفة اليوم.