الشيخ الكلباني عن «المرأة حارقة قلب الطفلة»: حرقت قلبي «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أبدى إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، حزنه الشديد بسبب مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر استفزاز امرأة لطفلة بسبب أمها المريضة، ما أدى إلى انهيار الطفلة في البكاء.

وغرد الشيخ الكلباني عبر صفحته الشخصية على موقع لاتواصل الاجتماعي «تويتر»، «والله حرقت قلبي أنا حسبي الله عليها».

وكان مقطع فيديو متداول أظهر امرأة تسأل طفلة عن حال أمها المريضة، لتقوم باستفزازها إلى أن تنهار الطفلة باكية، فيما طالبت وزارة العمل بتزويدها بمعلومات عن المرأة.