بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون كيس ذهب من شخص في وضح النهار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للص يسرق كيس ذهب من شخص عقب نزوله من سيارته وقبل دخوله إلى محل الذهب الخاص به.

وأظهر الفيديو، الذي لم يستدل على موعد أو موقع حدوث الحادثة، 3 لصوص يعتدون على أحد الأشخاص في وضح النهار، بعد نزوله من سيارته حاملا كيس بلاستيك قيل أن بداخله ذهب، قبل أن يباغته أحد اللصوص ويحاول خطف الكيس من يده، لكن تسمك الشخص بالكيس جعل اللص يجذبه إلى منتصف الشارع ليظهر لصان آخران ويعاوناه على دفع الشخص أرضا وسرقة الكيس والهرب في سيارة كانت تنتظرهم بالقرب من مكان الواقعة.