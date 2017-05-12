البرازيل تعلن إنهاء حالة الطوارئ الخاصة بـ«زيكا» - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

أعلنت البرازيل، أمس الخميس، إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت منذ 18 شهرًا بسبب وباء فيروس «زيكا» والإزدياد في العيوب الخلقية التي يعتقد أن ذلك الفيروس تسبب فيها.

وخلال الفترة من يناير حتى أبريل تم الإبلاغ فقط عن 7911 حالة إصابة بفيروس زيكا، بحسب وزارة الصحة، مقارنة بـ 170 ألف حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 95%. وتراجع عدد الأطفال الذين يولدون مصابين برأس صغير الحجم، وهو عيب خلقي لا يتطور فيه المخ بشكل صحيح ويولد الطفل برأس صغير، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وينتقل زيكا جراء لدغة من البعوضة المعروفة باسم الزاعجة المصرية «إديس إيجيبتي».