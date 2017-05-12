قميص رياضي يفضح لص تخصص في سرقة المنازل في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بلص تخصص في سرقة المنازل عقب التقاطه بكاميرا مراقبة أثناء قيامه بسرقة منزل أحد المقيمين.

وقالت مصادر مطلعة، إن مقيم بحي النسيم، تقدم ببلاغ يفيد بسرقة 3 آلاف دولار وطقم ذهب وأجهزة حاسوب من منزله، مشيرا إلى كاميرات المراقبة بالمنزل رصدت اللص وهو يرتدي قميصا رياضيا وقبعة على رأسه، مضيفة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص يرتدي نفس القميص الرياضي، وبمواجهته خلال التحقيق اعترف بارتكاب الجريمة.