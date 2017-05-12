ترمب يهاجم الديمقراطيين على خلفية «إقالة كومي» - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، الحزب الديمقراطي بسبب إصرار أعضائه على التحقيق في قضية تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية، التي جرت في 2016.

وغرد ترمب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لابد أن روسيا تضحك علينا في سرها وهم يشاهدون الولايات المتحدة تمزق نفسها بسبب تحجج الديمقراطيين في خسارة الانتخابات».

ويتهم الديمقراطيون ترمب، بمحاولته عرقلة التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في نوفمبر الماضي، وأوصلته لسدة الحكم، عن طريق إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي.