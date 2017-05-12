بالفيديو.. وزيرة تثير السخرية خلال جلسة بالبرلمان المغربي - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تلعثم كاتبة الدولة المكلفة بوزيرة السياحة المغربي لمياء بوطالب، في التحدث باللغة العربية أثناء جلسة للبرلمان بشأن السياحة في المغرب، واصفين المقطع بالفضيحة.

وأظهر الفيديو، عدم تمكن الوزيرة لمياء بوطالب من التحدث باللغة العربية خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب المغربي، وبدا عليها الارتباك و خانتها التعابير أكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى تداول الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.