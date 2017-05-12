الإحصاء تعلن عن حصيلة وفيات الحوادث المرورية في 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن بيانات إحصائية لعدد المتوفين خلال العام الماضي 2016، موضحة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية بلغ 9037 شخصا بنسبة 12.9% من إجمالي وفيات المملكة البالغ 70 ألف حالة.

وأوضحت أن معدل الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال العام الماضي بلغ 25.5 حالة وفاة يوميا، بمعدل حالة وفاة في أقل من ساعة يوميا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين نتيجة الحوادث المرورية في 2016 بنسبة 5% مقارنة بعدد مصابي الحوادث المرورية خلال عام 2015.

كما بينت الإحصائية، بأن إجمالي عدد الوفيات المرورية ارتفع من 518.795 ألف في الفترة من 2007 وحتى 2015 إلى 533.38 ألف عام 2016، بنسبة زيادة بلغت 2.8%، وتعتبر نسبة الزيادة في وفيات الحوادث المرورية خلال العام الماضي 2016 هي أعلى نسبة زيادة تحدث خلال العشر سنوات الماضية، وفقا لصحيفة الإقتصادية.