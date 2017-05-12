التعليم تكشف عن الأعذار المقبولة لتغيب الطلاب عن أداء الاختبارات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن الأعذار المقبولة في حال تغيب الطالب عن أداء الاختبارات النهائية، مؤكدة أن النظام يمنع اختبار أي طالب خارج المدرسة، ويستثنى منه «المنوم بمستشفى، والمسجون، وأصحاب الظروف الخاصة».

وأوضحت الوزارة أنها حددت 4 أعذار مقبولة إذا تغيب الطالب عن أداء الاختبارات النهائية، منها مرافقة الطالب لأحد عائلته المنوم في المستشفى، بحيث تكون صلة القرابة به من الدرجة الأولى بموجب التقرير الطبي المعتمد سواء كان داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى الطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، بحيث تكون صلة قرابته به من الدرجة الأولى.

وأضافت التعليم، أن الطالب الذي يتعرض للتعطيل من الجهات الأمنية أو ما شابهها بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية يعد من الأعذار المقبولة عند الغياب عن حضور الاختبارات النهائية، بالإضافة إلى الطالب الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية منعته من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها أثناء فترة انعقادها أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، بحسب صحيفة مكة.