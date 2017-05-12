بالصور.. شرطة الطائف تكرّم متقاعديها - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كرّمت شرطة محافظة الطائف، مساء أمس الخميس، متقاعديها من منسوبيها للعام الحالي 1438هـ، بحضور محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني وذلك بفندق الطائف انتر كونتيننتال.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير شرطة محافظة الطائف العميد فهد العصيمي كلمة أشار فيها إلى أن تكريم المتقاعدين هو واجب نظير ما قدموه لدينهم ثم مليكهم ووطنهم ، منوهاً بالدور الذي كانوا يقومون به وما مثلوه خلال أداء عملهم وما تميزوا به من صدق وخلق رفيع.

ثم ألقيت كلمة المتقاعدين ألقاها العميد شاكر الشنبري شكر فيها القائمين على الاحتفال , متمنياً أن يستمر هذا التواصل والعطاء، وفي ختام الحفل قدّم محافظ الطائف المكلف الهدايا والدروع التذكارية للمتقاعدين .