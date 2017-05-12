بالصور.. مقتل مطلوبين تعدوا على معدات إزالة المباني في حي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن الجهات الأمنية نجحت في قتل مطلوبين في بلدة العوامية بالقطيف، وذلك أثناء حمايتها للآليات التي تزيل المباني القديمة والعشوائية بحي المسورة الذي يتخذه الإرهابيون وكرا لهم.

وأوضحت المصادر أن المطلوبين أطلقوا النار على معدات إزالة المباني في الحي، مضيفة أن الجهات الأمنية كانت متواجدة مع فرق الإزالة وتمكنت من التصدي لهم وتعقبهم وقتل اثنين منهم بعد محاصرتهم.

وبينت المصادر، أن القتيلين هما المطلوب الأمني ضمن قائمة الـ9 فاضل حمادة، وعلي عبدالعزيز المتهم في قضية جنائية مرتبطة بالمطلوبين أمنيا، والمتورط كذلك في قتل المطلوب الأمني في قائمة الـ23 محمد علي الفرج، إثر خلاف بينهما.