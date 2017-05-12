اعتقال ليبيًا يشتبه في ضلوعه بقتل مهاجر في إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

اعتقلت الشرطة الإيطالية، أمس الخميس، ليبيًا يشتبه بضلوعه في قتل مهاجر بالرصاص الأسبوع الماضي عندما رفض خلع قبعته.

وأوضحت الشرطة في جزيرة صقلية، أن مجموعة من المهاجرين كانت تبحر في زورق مطاطي من ليبيا إلى إيطاليا عندما اقتربت منهم مجموعة من مهربي البشر وأمرتهم بخلع قبعاتهم، وبعد لحظات أطلق أحد المهربين النار على السيراليوني كيلي عثمان الذي يبلغ من العمر 21 عامًا.

وأشارت الشرطة إلى أن المسلح لم يجري تحديد هويته لكن تسجيلاً مصورًا التقط من الجو أظهر أن المشتبه به الليبي أبوزيد الهادي، استقل قارب المهاجرين من قارب للمهربين وحاول الاندساس بين المهاجرين، مفيدة بأن ليبيًا ثانيًا استقل قاربًا آخر محملا بالمهاجرين واعتقلته السلطات أيضًا ويواجه اتهامات بتهريب البشر.