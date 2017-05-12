فهمي محمد(صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن ‏إلى 51 حالة وفاة في اليمن، بينما سُجلت 2752 حالة اشتباه بالكوليرا منذ 27 أبريل الماضي.‏

وقالت المنظمة في بيان أمس الخميس، إنها في حالة طوارئ ‏قصوى لاحتواء الارتفاع الأخير في حالات الكوليرا المشتبهة، داعية إلى تأسيس عشرة مراكز لعلاج حالات الإسهال، ونقاط معالجة الجفاف عن ‏طريق الإماهة الفموية لمعالجة حالات الجفاف الخفيفة والمتوسطة الناجمة عن الإصابة ‏بالإسهال، مبينةً أنه تم البدء بعشر نقاط لمعالجة الجفاف في صنعاء.‏

وأضافت المنظمة أنها قدمت الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل، بما فيها مستلزمات ‏علاج الكوليرا ومحاليل الإماهة الفموية والسوائل الوريدية إضافة إلى توفير الأثاث واللوازم ‏الطبية لدعم توسيع نطاق مراكز علاج حالات الإسهال.