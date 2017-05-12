ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن لـ51 حالة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن إلى 51 حالة وفاة في اليمن، بينما سُجلت 2752 حالة اشتباه بالكوليرا منذ 27 أبريل الماضي.
وقالت المنظمة في بيان أمس الخميس، إنها في حالة طوارئ قصوى لاحتواء الارتفاع الأخير في حالات الكوليرا المشتبهة، داعية إلى تأسيس عشرة مراكز لعلاج حالات الإسهال، ونقاط معالجة الجفاف عن طريق الإماهة الفموية لمعالجة حالات الجفاف الخفيفة والمتوسطة الناجمة عن الإصابة بالإسهال، مبينةً أنه تم البدء بعشر نقاط لمعالجة الجفاف في صنعاء.
وأضافت المنظمة أنها قدمت الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل، بما فيها مستلزمات علاج الكوليرا ومحاليل الإماهة الفموية والسوائل الوريدية إضافة إلى توفير الأثاث واللوازم الطبية لدعم توسيع نطاق مراكز علاج حالات الإسهال.
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