الغامدي: ضبط 100 ألف مخالف خلال أبريل أغلبهم يعملون لجهات استخباراتية - صحيفة صدى الالكترونية

الغامدي: ضبط 100 ألف مخالف خلال أبريل أغلبهم يعملون لجهات استخباراتية
أعلن مستشار مدير الأمن العام رئيس اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية «وطن بلا مخالف»، اللواء جمعان الغامدي، القبض على أكثر من 100 ألف مخالف خلال الشهر الماضي كانت جرائم معظمهم حيازة وتصنيع قنابل وأسلحة.
وأوضح الغامدي، أن المجهولين والمخالفين المقبوض عليهم مؤخرا بالمدن الحدودية يعملون لصالح جهات معادية وجهات استخباراتية خارجية، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بعمل رصد سري ودقيق لمواقع تجمع المخالفين الأفارقة ومن ثم التعامل معهم بخطط محكمة.
وشدد الغامدي على عدم سماح الوزارة لاستغلال فئة «البدون» من قبل المخالفين للتوغل إلى المملكة وارتكاب جرائم والإضرار بالأمن العام، محذرا الأشخاص الذين يعملون على تسهيل نقل المخالفين إلى داخل المملكة، موضحا أن الوزارة أعدت خطة للتوصل إلى هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم نظامياً.
النقط فوق الحروف[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يقويك..جهودكم واضحه حفظ الله وطننا وسلمان الخير ..كلنا سلمان
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 16 دقيقة
يالطيف والله عدد مو قليل الله يحفظنا
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15918 ] نشر منذ 7 دقائق
فعلا والله
لابد الحذر منهم
أغلب المتسللين وكثير بعد من الأجانب وماأستبعد هالشي
يكونون يعملون لجهات أستخباراتية خارجية
فالحذر منهم
يخبرني أحد الزملاء
يقول كان معنا آسيوي فالجامعة
يصلح لنا القهوة والشاي ويجيب الفطور
يقول مايعرف يتكلم عربي
يقول دخل علية أحد الزملاء مره فجأة
لقاه يستمع للراديو من أذاعة لندن باللغة العربية
يقول علمنا صاحبنا وشكينا فوضع العامل
وفعلا فالأخير طلع يعمل لجهه خارجية ويجيد العربية يمكن أطلق مننا كلنا
وتم القبض علية
فأنتبهوا ياشباب