الغامدي: ضبط 100 ألف مخالف خلال أبريل أغلبهم يعملون لجهات استخباراتية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مستشار مدير الأمن العام رئيس اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية «وطن بلا مخالف»، اللواء جمعان الغامدي، القبض على أكثر من 100 ألف مخالف خلال الشهر الماضي كانت جرائم معظمهم حيازة وتصنيع قنابل وأسلحة.

وأوضح الغامدي، أن المجهولين والمخالفين المقبوض عليهم مؤخرا بالمدن الحدودية يعملون لصالح جهات معادية وجهات استخباراتية خارجية، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بعمل رصد سري ودقيق لمواقع تجمع المخالفين الأفارقة ومن ثم التعامل معهم بخطط محكمة.

وشدد الغامدي على عدم سماح الوزارة لاستغلال فئة «البدون» من قبل المخالفين للتوغل إلى المملكة وارتكاب جرائم والإضرار بالأمن العام، محذرا الأشخاص الذين يعملون على تسهيل نقل المخالفين إلى داخل المملكة، موضحا أن الوزارة أعدت خطة للتوصل إلى هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم نظامياً.