الوليد بن طلال: برج جدة الأطول في العالم والمرحلة الأولى ستنتهي في 2019 - صحيفة صدى الالكترونية

الوليد بن طلال: برج جدة الأطول في العالم والمرحلة الأولى ستنتهي في 2019
أكد الأمير الوليد بن طلال، أن برج جدة سيكون أطول برج في العالم، موضحا أن المرحلة الأولى من مشروع برج جدة التابع لشركة جدة الاقتصادية ستنتهي بنهاية عام 2019، واصفا برج دبي بأنه مجرد هيكل فقط ولن يكون أطول من برج جدة.
وقال الوليد بن طلال، مساء أمس الخميس، إن برج جدة سيبلغ طوله أكثر من كيلو متر، وسيضم 252 دورا، وسيزن مليون طن، لافتا إلى أن البرج سيكفي لتواجد 100 ألف شخص فيه، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 30%، وأنه يهدف إلى استقطاب السياح بما يتواءم مع «رؤية 2030».
ابو تركي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 43 دقيقة
يوووووه يعني اللي اعلى البرج يفطرون في رمضان بعد ربع ساعة من الاذان المحلي لمدينة جدة😂😂
معليش يا امير ارتفاع اكثر من كيلومتر في التصاميم المفترض يكون العرض في مساحة الموقع ضعفين الارتفاع تقريبا حتى تستوعب الاساسات والقواعد والاعمدة
اذا لم يتم اخذها بالاعتبار في التصاميم
الدراسة تحتاج دراسة
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15918 ] نشر منذ 17 دقيقة
بصراااااااحة
أبداااااااع
وشغل هندسي متقن100%👏👏👏👏👏👏