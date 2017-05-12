الوليد بن طلال: برج جدة الأطول في العالم والمرحلة الأولى ستنتهي في 2019 - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد الأمير الوليد بن طلال، أن برج جدة سيكون أطول برج في العالم، موضحا أن المرحلة الأولى من مشروع برج جدة التابع لشركة جدة الاقتصادية ستنتهي بنهاية عام 2019، واصفا برج دبي بأنه مجرد هيكل فقط ولن يكون أطول من برج جدة.

وقال الوليد بن طلال، مساء أمس الخميس، إن برج جدة سيبلغ طوله أكثر من كيلو متر، وسيضم 252 دورا، وسيزن مليون طن، لافتا إلى أن البرج سيكفي لتواجد 100 ألف شخص فيه، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 30%، وأنه يهدف إلى استقطاب السياح بما يتواءم مع «رؤية 2030».