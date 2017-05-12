المخلافي: المشاريع القصيرة النظر مصيرها الفشل وآثارها كارثية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أوضح وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن المشاريع «قصيرة النظر» مصيرها الفشل، إلا أن لها آثاراً كارثية في إشارة إلى تشكيل «مجلس حكم انتقالي جنوبي»، لإدارة المحافظات الجنوبية.

وقال المخلافي، في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ممارسة السياسة بالرغبات، دون قراءة دقيقة للواقع المحلي والعربي والدولي، ولا متطلبات اللحظة التاريخية، كان باستمرار أحد أسباب الكوارث اليمنية».

وأضاف المسؤول اليمني، أن «استقلال وسلامة ووحدة اليمن، وسيادة أراضيه، إلتزام دولي وعربي وخليجي، والتزام وتوافق يمني، وفق لمخرجات الحوار الوطني»، مؤكدا أن كل ما هو خلاف ذلك باطل.