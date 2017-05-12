إعلان تشكيل حكومة «الوفاق الوطني» بالسودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أعلن رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، مساء أمس الخميس، أعضاء حكومة الوفاق الوطني، المنصوص عليها في توصيات الحوار الوطني، الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.

واحتفظ وزيرا الدفاع عوض بن عوف، والخارجية إبراهيم غندور بمنصبيهما، بينما تقلد وزارة المالية محمد عثمان الركابي خلفا لبدر الدين محمود، ووزارة النفط عبد الرحمن عثمان خلفا لمحمد زايد عوض، ووزارة الداخلية حامد منان بدلا عن عصمت عبد الرحمن، و وزارة المعادن هاشم علي سالم بدلا عن أحمد الصادق الكاروري.

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي، إن حكومته مشكلة من 31 وزيرا و42 وزير دولة، موضحا أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي كان يستأثر بـ 67% من الحكومة السابقة، المكونة من نفس العدد من الوزراء، تنازل عن مناصب 7 وزراء و6 وزراء دولة، لصالح الأحزاب التي شاركت في الحوار.

ولم تطل التغييرات نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، واحتفظ أيضا مساعدي البشير الأربعة بمناصبهم، وهم إبراهيم حامد عبدر الرحمن، الصادق المهدي، موسى محمد أحمد، محمد الحسن الميرغني.

ونال حزب المؤتمر الشعبي، وزارتي الصناعة والتعاون الدولي، بجانب منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات، وعُيّن مبارك الفاضل، وهو قيادي منشق عن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، في وزارة الاستثمار خلفا لمدثر عبد الغني.