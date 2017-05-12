سفير المملكة بالجزائر يستقبل الأمين العام لمجلس شورى اتحاد دول المغرب العربي - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، أمس الخميس، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الجزائرية، الأمين العام لمجلس شورى اتحاد دول المغرب العربي الدكتور سعيد مقدم.

وتناول اللقاء سبل ووسائل تعزيز التشاور والتنسيق بين سفارة المملكة ومجلس شورى اتحاد دول المغرب العربي.

وأوضح السفير الصالح أن اللقاء يندرج في إطار دعم وتقوية العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة ودول المغرب العربي الشقيقة، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي أهمية قصوى للعلاقات مع الأشقاء بمنطقة المغرب العربي وفي الوطن العربي والعالم الإسلامي كافة، بما يخدم المصلحة المشتركة العليا للجميع وبما يساعد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون على كل المستويات وفي كل الميادين.

واختتم السفير الصالح، أن اللقاء تميز بالحرص على استمرار التواصل وتبادل الزيارات ودعم العمل المشترك، تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية ولقادة دول المغرب العربي.