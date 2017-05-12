بالصور.. الكشف عن داخل جيب رانجلر 2018 أثناء اختبارها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

هنالك جيب رانجلر جديدة كليا في الطريق ومن المقرر أن تأتي تغييرات ضخمة لسيارة الدفع الرباعي الأسطورية، وصحيح أنّه قد تم رصدها مرارًا وتكرارًا أثناء اختبارها ولكن اليوم وللمرة الأولى رصدت داخليتها بدون أيّة تمويهات.



وستأتي رانجلر 2018 بلوحة قيادة ضخمة ذات تصميم جافّ كلاسيكي عسكري، ولكن ذلك لا يمنعها من الحصول على مزيد من الفخامة كما نرى هنا، حيث يبدو أنّها ستأتي بشاشة لمس مركزية ضخمة لنظام المعلومات والترفيه ستكون مقاومة للماء ويمكن من خلالها التحكم بالمناخ وتسخين المقاعد والموسيقى.

بينما أسفل لوحة القيادة تقبع مفاتيح التحكم بالحرارة ومكيّف الهواء الذي سيأتي بنظام التحكم بالمناخ الذي يقسّم السيارة إلى نصفين، كما يمكننا ملاحظة مفاتيح تحكم بالنوافذ تؤكد أنّ الرانجلر ستحتفظ بميزة قابلية إزالة الأبواب تمامًا كما رأينا بالتسريبات السابقة، هنالك أيضًا عصا الجير والتي يتبين مما يحيط بها أنّها ستأتي بخيار يدوي وآخر أوتوماتيكي.

يبدو أيضًا أنّ لوحة القيادة ستأتي بألوان مطابقة لخارجية الرانجلر فكما نرى هُنا فهي حمراء تماما، ولكن يعتقد أنّ هكذا مميزات ستأتي بالنسخ الأعلى تكلفة حيث أنّ هذا الموديل هو رانجلر أنليميتد صحارى أو روبيكون نظرًا لكونه يحمل ميزة قابلية إزالة الأبواب.

هذا ومن المتوقع أن يتم تدشين جيب رانجلر 2018 الجديدة كليا في ديسمبر المقبل بمعرض سيارات لوس أنجلوس، على أن تصل إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ببدايات العام المقبل بأسعار يتوقع أن تبدأ من 93,000 ريال في السعودية.

