بالصور.. تعرف على أفضل 10 سيارات معدلة خلال 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

مرت علينا العديد من السيارات المعدلة المميزة من تيسلا وبورش وموستانج في الأشهر الاولى من 2017، ونعرض لكم أفضل عشر سيارات معدلة في الأسواق حتى الآن.

بي إم دبليو M2 CSR الخفيفة ذات الأداء

هذه النسخة المعدلة تحتوي على محرك S55 أقوى من محرك الستة سلندر للـ M2 القياسية، لتصل قوتها النهائية إلى 610 حصان.

فوستلا مرسيدس إيه إم جي S63 كوبيه

فوستلا أعطت الكوبيه طلاءً من الكروم البرتقالي الفاقع ورفعت قوتها من 577 حصان في الموديل القياسي إلى 730 حصان.

تيسلا موديل إس Prior Design

تيسلا موديل S المعدلة حظت بحزمة Prior Design الخارجية، والتي تشمل ممتص صدمات أمامي جديد كليا مع جناح امامي وآخر خلفي بارز، وجنوط جديد بطول 21 إنش.

بوجيا فيات 400 Abarth



شركة بوجيا ريسينج قامت بتعديلات مدهشة على الهاتشباك، لرفع قوتها إلى 405 حصان وعزم دورانها إلى 328 رطل-قدم.

نيسان جي تي آر Police Pursuit

نيسان صنعت نسخة خاصة من موديلها الأقوى عبر إضافة تحديثات خارجية جديدة لجعلها على هيئة سيارة شرطة، مع جنوط ألومنيوم بطول 20 إنش، بغرض التحضير لمعرض سيارات نيويورك الأخير.

بوبا موتورينج فولكس فاجن MK2 جولف

هذه ليست سيارة فولكس فاجن MK2 جولف عادية، حيث يمكن لهذه النسخة المعدلة التسارع إلى 60 ميل في الساعة في 2.3 ثانية فقط، بسرعة قصوى عند 350 كيلومتر في الساعة، بفضل محركها الـ 2.0 لتر بقوة 1,200 حصان!

فورد موستانج GTT

هذه السيارة المعدلة نصفها موستانج ونصفها فورد GT ، بمحرك هادر بقوة 800 حصان وتصميم مثير للاهتمام.

توب كار بورش 911، الإصدار التوربيني الكربوني

بورش 911 القياسية مشهورة باعتمادها الكثيف على الألياف الكربونية في كل شيء لتخفيف وزنها وتحسين أدائها، لتقوم شركة TopCar المعدلة بأخذ الأمر خطوة للأمام وتحويل هيكلة وجسد السيارة إلى الكربون بشكل كامل، بمحرك 650 حصان.

كارليكس فورد موستانج GT

شركة كارليكس ديزاين مزجت تصميم الدودج تشالنجر والموستانج لإنتاج سيارة معدلة بقوة 727 حصان وعزم دوران 610 رطل-قدم، بطلاء خارجي أبيض وأحمر مصقول، وقمرة بالجلد الاحمر الفاخر.

أسبيك فولكس فاجن سيروكو R

فولكس فاجن سيروكو R المولودة بالصين هي إحدى أغرب السيارات في هذه القائمة، بتحديثات جسدية واسعة وجناح خلفي كبير ومقدمة جريئة، كما قامت شركة أسبيك برفع قوة السيارة إلى 430 حصان لتتناسب مع الهيئة الخارجية الرياضية.