بالفيديو.. مشهد مؤثر لمعلم أثناء حفل توديعه في مدرسة بالأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعلم تنهمر دموعه خلال حفل توديعه في إحدى مدارس الأفلاج.

وأظهر الفيديو، أن المعلم لم يتمالك نفسه وهو يقف وسط لفيف من زملائه الأساتذة وعدد من الطلاب وانهمرت دموعه في حفل الوداع الذي أقامته المدرسة لتوديعه بعد قرار تقاعده من العمل، وألقى كلمة الوداع بالكاد مختلطة بمشاعر جيّاشة من فرط حزنه على مفارقتهم، وقام زملائه بتقبيل رأسه في الختام.