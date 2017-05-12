بالفيديو.. مشهد مؤثر لمعلم أثناء حفل توديعه في مدرسة بالأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مشهد مؤثر لمعلم أثناء حفل توديعه في مدرسة بالأفلاج
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعلم تنهمر دموعه خلال حفل توديعه في إحدى مدارس الأفلاج.
وأظهر الفيديو، أن المعلم لم يتمالك نفسه وهو يقف وسط لفيف من زملائه الأساتذة وعدد من الطلاب وانهمرت دموعه في حفل الوداع الذي أقامته المدرسة لتوديعه بعد قرار تقاعده من العمل، وألقى كلمة الوداع بالكاد مختلطة بمشاعر جيّاشة من فرط حزنه على مفارقتهم، وقام زملائه بتقبيل رأسه في الختام.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 7044 ] نشر منذ 39 دقيقة
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 25802 ] نشر منذ 25 دقيقة
ربنا يوفقه ويسعده اينما ذهب ,, آمين ,,
,, اكيد الفراق صعب ،،
,, من بعد الألفه والإستئناس والصحبة الطيبه ، تفترقوا وكأنكم لم تلتقوا ،،
— صدى وقعها في النفس ، اصعب من ان يُحتمل او يُعبر عنه ===