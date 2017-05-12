مجلس الشيوخ يوافق على مرشح ترامب لمنصب ممثل التجارة الخارجية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، على مرشح الرئيس دونالد ترامب، روبرت لايتهايزر، لتولي منصب ممثل التجارة الخارجية، ليصبح الشخص المسؤول عن مفاوضات اتفاق التجارة في أمريكا الشمالية المعروفة اختصارا باسم «نافتا».

وحصل لايتهايزر، على تأييد 82 عضوا في مجلس الشيوخ، مقابل اعتراض 14، من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 100، وبذلك حصل ترامب، على الرجل الذي يحتاجه للتفاوض على اتفاقية «نافتا» مع كل من كندا والمكسيك، ويتولى من يشغل منصب ممثل التجارة الخارجية، وهو منصب مرتبط مباشرة بمكتب الرئيس، مسؤولية التفاوض نيابة عن الولايات المتحدة على اتفاقيات التجارة الخارجية التي تربطها بدول العالم.