بالصور.. الكهرباء تضع أقفال على عداد «متعثري السداد» - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الكهرباء تضع أقفال على عداد «متعثري السداد»
تداول أحد المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توضح وضع شركة الكهرباء أقفال على عداد الكهرباء للتعثر في سداد القيمة المستحقة عليهم.
وقال المواطن: «الشركة السعودية للكهرباء تبدأ في وضع الاقفال على متعثري السداد.. ولا أحد يقول كذب وقفت على هذا الشيئ شخصيا وهذا الصورة لمستأجر عندي».
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25802 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين الأجواد ،
؟؟؟ هم من وين يحصلونه ؟؟؟
،،، كل دائره تفتح افمها تقول هاات هاات ، اصرف ماباالجيب واقعد بااللهيب ،،،
زيزو..7[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 22 دقيقة
اللي يبي مفتاح هالقفل يبلغني..