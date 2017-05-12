 بالصور.. الكهرباء تضع أقفال على عداد «متعثري السداد» - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالصور.. الكهرباء تضع أقفال على عداد «متعثري السداد»

بالصور.. الكهرباء تضع أقفال على عداد «متعثري السداد»
طلال الغامدي(صدى):

تداول أحد المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توضح وضع شركة الكهرباء أقفال على عداد الكهرباء للتعثر في سداد القيمة المستحقة عليهم.
وقال المواطن: «الشركة السعودية للكهرباء تبدأ في وضع الاقفال على متعثري السداد.. ولا أحد يقول كذب وقفت على هذا الشيئ شخصيا وهذا الصورة لمستأجر عندي».


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25802 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين الأجواد ،

؟؟؟ هم من وين يحصلونه ؟؟؟

،،، كل دائره تفتح افمها تقول هاات هاات ، اصرف ماباالجيب واقعد بااللهيب ،،،

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 22 دقيقة

اللي يبي مفتاح هالقفل يبلغني..

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