بالصور.. الكهرباء تضع أقفال على عداد «متعثري السداد» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول أحد المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توضح وضع شركة الكهرباء أقفال على عداد الكهرباء للتعثر في سداد القيمة المستحقة عليهم.

وقال المواطن: «الشركة السعودية للكهرباء تبدأ في وضع الاقفال على متعثري السداد.. ولا أحد يقول كذب وقفت على هذا الشيئ شخصيا وهذا الصورة لمستأجر عندي».