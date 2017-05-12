‎لوحة الطرق في صبيا آيلة للسقوط وتتربص بمرتادي الطريق - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

رصدت عدسة صدى في صبيا وعلى طريق صبيا- بيش وعند مدخل صبيا الشمالي ومقابل سوق الراية لوحة إرشادية تابعة لوزارة النقل والطرق أيلة للسقوط وقد تساقطت أجزاء منها مما يشكل خطورة على مرتادي الطريق من المركبات وكذا احتكاك الناقلات والشاحنات بها وناشد المواطن صالح عواجي وعبدالرحمن شار ومحمد عداوي الجهات المعنية سرعة الحلول لوضع اللوحة قبل وقوع كارثة. صدى تواصلت مع المهندس محمد الحازمي مدير عام النقل والطرق بجازان وأفاد بان اللوحة تتبع بلدية صبيا وتواصلنا مع مدير العلاقات العامة ببلدية صبيا ولَم يرد.