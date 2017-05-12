سفير المملكة ببريطانيا يعلن عن تقديم 10 ملايين دولار دعما إغاثيا للصومال - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشف الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا رئيس وفد المملكة إلى مؤتمر دعم الصومال، عن تقديم المملكة لعشرة ملايين دولار دعما منها لإغاثة الصومال.

وقال في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي أمس في العاصمة البريطانية لندن لدورته الثالثة لدعم الصومال، إن الصومال تشهد خطوات نحو الاستقرار السياسي والتي نأمل بعون الله نجاحها في الوصول إلى ما يصبو إليه شعبها من تقدم ونمو ، وترحب المملكة بهذه التطورات الإيجابية في الصومال الشقيق وجديتها في استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق والذي نتج عنها انتخاب الرئيس محمد فرماجو رئيسًا للجمهورية الصومالية الفيدرالية وهنا لا يسعني إلا أن أجدد التأكيد على وقوف المملكة الثابت مع أشقائها في الصومال في كل ما يتفقون عليه.

وأضاف أنه وبالرغم من توفر المقومات والثروات الطبيعية في الصومال، إلا أن التحديات الإنسانية والأمنية والاقتصادية تعيق استغلالها، وهذه التحديات تتنوع بداية من المجاعة ومكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب المسلحة وما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، مرورًا بمشكلة ومعاناة اللاجئين الصوماليين، ومكافحة القرصنة البحرية وصولاً لاستكمال البنية التحتية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح أن وحدة الصومال وازدهاره يعتبر الضامن الوحيد للتصدي لهذه العقبات وضمان تجاوزها وعدم تكرارها، مما يدعونا إلى التأكيد على أهمية تظافر الجهود الدولية في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والذي من شأنه أن يخدم تحقيق السلم في المنطقة والعالم.

وأكد أن المملكة قدمت مساعداتها المتنوعة للصومال وشعبه الشقيق بما يزيد عن المليار ومائتين مليون دولار ولن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه مد يد العون للصومال، معلنا عن تقديم المملكة لعشرة ملايين دولار دعماً منها لإغاثة الصومال”.