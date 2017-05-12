حكومة اليمن ترفض الانقسام وتؤكد لا يخدم إلا الانقلابيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء اليوم اجتماع استثنائي مع مستشاريه حول المجلس السياسي للجنوب.

وأكد الإجتماع على رفضه القاطع للمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبراً أن هذه الأعمال تتنافى كلياً مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا واقليميا ودوليا.

وشدد الإجتماع على وحدة الهدف الذي لأجله قامت عمليات التحالف العربي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبسط سلطاتها.

ودعا الاجتماع كافة أبناء اليمن وكل الأبطال في الجيش والمقاومة لعدم الالتفات او الانشغال بالمعارك الجانبية التي يسعى لإحداثها ضعاف النفوس.

كما دعا الاجتماع كل المسئولين ممن وردت أسمائهم إعلان موقف واضح، كما شكر الاجتماع كل من أعلن موقفه من كيانات مناطقية لا تخدم المصالح الوطنية.

وثمن الاجتماع دور التحالف العربي بقيادة السعودية وعلى رأسها الملك سلمان في دعم اليمن وقيادته حتى تحقيق كامل اهداف التحالف.