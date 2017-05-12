تعرف على قصة العم سام الذي أطلق اسمه على أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يطلق على الولايات المتحدة الأمريكية اسم «العم سام»، ويعود أصل التسمية إلى عام 1813، ويرتبط هذا الاسم بمواطن من نيويورك عمل في تعبئة اللحوم ويدعى ” صمويل ويلسون ” ، كان يمد الجيش الأمريكي بلحوم الأبقار خلال حرب عام 1812 ضد المملكة المتحدة، في براميل عليها ملصق كتب عليه ” من أجل الولايات المتحدة، ولكن جنود الجيش بدأوا حينها يطلقون اسم ” العم سام ” على هذه البراميل.

نشرت الصحف المحلية في أمريكا قصة ” العم سام ” ومساهمته في إمداد الجيش بالمؤن الغذائية، وسرعان ما أطلق هذا الأسم لاحقا على الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة.

في أواخر عام 1870، بدأ رسام الكاريكاتير السياسي ” طوماس ناست ” في الترويج لشخصية ” العم سام ” ونشر العديد من الصور له بشكل رجل له لحية بيضاء ويرتدي سترة عليها علم الولايات المتحدة، ولا تزال الصورة مشهورة إلى يومنا هذا.

استغلت صورة ” العم سام ” في الحرب العالمية الأولى ونشرت ملصقات في شوارع الولايات المتحدة للشخصية وكتب عليها عبارة ” أريدك للالتحاق بالجيش الأمريكي ” لحث المواطنين على التطوع للقتال.

وفي سبتمبر عام 1961، اعتبر الكونجرس الأمريكي ” صمويل ويلسون ” رمزا قوميا أمريكيا لـ ” العم سام ” ، وتوفي صاحب هذه الشخصية عام 1854 عن عمر يناهز 88 عاما ودفن في بلدة ” تروي ” قرب نيويورك، وهي البلدة التي أطلق عليها اسم ” موطن العم سام ” .