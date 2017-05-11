⁠⁠⁠⁠⁠المملكة تدعم طلب غنيا بالانضمام إلى عضوية الأوبك - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعربت المملكة عن دعمها لطلب غينيا الاستوائية بشأن الانضمام إلى عضوية الأوبك لما في ذلك من توسيع لقاعدة العضوية وبالتالي زيادة استقرار أسواق البترول.

جاء ذلك خلال اجتماع عدد من المسئولين مع فخامة الرئيس أوبيانغ أنغيما أمباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمقر إقامته بجدة اليوم .

وأكد الاجتماع تأييدهما لتمديد الاتفاق لستة أشهر إضافية أو أكثر حتى تعود مستويات مخزون البترول التجاري العالمي إلى مستوياتها التاريخية.

وبحثا خلال الاستقبال مجالات التعاون حول شؤون الطاقة بين البلدين من خلال العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط مع عدد كبير من المنتجين.