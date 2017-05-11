⁠⁠⁠⁠⁠الصرامي يزف خبر سار لجماهير الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي،أن المهاجم السوري عمر خريبين سيبقى في صفوف نادي الهلال خلال السنوات المقبلة.

وكتب الصرامي على حسابه الشخصي على موقع تويتر مغرداً: ” على مسؤوليتي.. نجم النجوم عمر خريبين هلالي للموسم والمواسم القادمة ” .

وأضاف في تغريدة أخرى: الهلال بطل أضعف دوري، لنصب به للترند دفاعا عن حقوق الاتحاد والاهلي والفتح والنصر والشباب.

وطالب الصرامي متابعيه بالتفاعل مع وسم بعنوان “ الهلال بطل أضعف دوري ” ، والوصول به إلى “ الترند ” السعودي.