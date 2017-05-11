⁠⁠⁠⁠⁠الصرامي يزف خبر سار لجماهير الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الصرامي يزف خبر سار لجماهير الهلال
قال الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي،أن المهاجم السوري عمر خريبين سيبقى في صفوف نادي الهلال خلال السنوات المقبلة.
وكتب الصرامي على حسابه الشخصي على موقع تويتر مغرداً: ” على مسؤوليتي.. نجم النجوم عمر خريبين هلالي للموسم والمواسم القادمة ” .
وأضاف في تغريدة أخرى: الهلال بطل أضعف دوري، لنصب به للترند دفاعا عن حقوق الاتحاد والاهلي والفتح والنصر والشباب.
وطالب الصرامي متابعيه بالتفاعل مع وسم بعنوان “ الهلال بطل أضعف دوري ” ، والوصول به إلى “ الترند ” السعودي.
ابولمار[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 5 دقائق
زينوا لانفسكم أيها الفقراويه قال اضعف دوري ههههههه
اضعف دوري واكلتوا خمسه لو انه أقوى دوري كان الخمسة تدبلت