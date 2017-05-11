 عوض الصقور: خريبين لم يكن متميز ثقافة المفاوضات غائبة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 11

    مايو

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  3. عوض الصقور: خريبين لم يكن متميز ثقافة المفاوضات غائبة

عوض الصقور: خريبين لم يكن متميز ثقافة المفاوضات غائبة




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