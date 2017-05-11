بالصور.. تكريم الداعمين والمعلمين الأفاضل لمجمع أسامة بن زيد بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

أقيم حفل مجمع أسامة بن زيد بعد مغرب يوم الخميس الموافق ٨/١٥ على شرف فضيلة الشيخ عمر بن إبراهيم الطعيمي المدير العام لجمعية بشراكم بالجوف وبحضور عدد من أعيان ووجهاء الحي.

وتم تكريم الداعمين للمجمع والمعلمين الأفاضل وجميع طلاب الحلق البالغ عددهم ١٢٠ طالبًا.

وفِي نهاية الحفل شكر مدير المجمع الأستاذ سعد بن محمد الشلاقي الشمري مدير جمعية بشراكم على تشريفه لهذا الحفل المبارك وكذلك توجه بالشكر لكل من حضر داعيًا المولى عز وجل أن يستعملهم في حفظ كتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

