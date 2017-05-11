مجلة ميد تكشف عن ملامح المدينة الترفيهية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سلطت مجلة ميدل إيست بيزنس إنتلجنس (ميد) الضوء على مشروع المدينة الترفيهية التي سيتم إنشائها بمنطقة «القدية»، باعتباره أحد المشروعات التي ستُغير شكل المنطقة.

كشفت مجلة ميدل إيست بيزنس إنتلجنس «ميد»، عن ملامح مشروع المدينة الترفيهية التي سيتم إنشاؤها بمنطقة «القدية»، باعتباره أحد المشروعات التي ستُغير شكل المنطقة.

ولفتت «ميد» إلى أن المشروع السعودي المتوقع إنجازه فى فى 2022، يتزامن مع إطلاق سلسلة مشروعات عملاقة بمنطقة الخليج، منها الاستعدادات التي بدأتها قطر قبل 3 أعوام لكأس العالم 2022، مؤكدة أن تلك المشروعات سيكون لها الدور الأكبر في إحداث نقلة اقتصادية وتنموية كبيرة بالمنطقة.

وتبلغ مساحة المدينة الترفيهية 334 كيلومترا مربعا جنوب الرياض تحمل اسم “ الأعلام الستة ” Six Flags، وتشمل عددا من المنشات الثقافية ومتنزها لرحلات السفارى، ومن المتوقع أن تصبح إقامة مثل هذا المشروع تجربة اجتماعية رئيسية فضلا عن أنه مشروع عملاق بكل المقاييس.

ووفقا لما تم الإعلان عنه يضم المشروع أربع مجموعات رئيسية هي: الترفيه، ورياضة السيارات، والرياضة، والإسكان والضيافة، حيث يوفر المشروع بيئات مثالية ومتنوعة تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطلق وتجربة برية ممتعة.

وأشارت المجلة إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات، التي تم توقيعها في الربع الأول، ما يزيد قليلا عن 26 مليار دولار، مقارنة بـ22.2 مليار دولار تم تسجيلها في الربع الأخير من عام 2016، بينما انخفض اجمالي ما تم تسجيله في الربع الأول لعام 2017 بنحو 17% عن ما تم تسجيله في الربع الأول من العام الماضي، وذلك عندما تم السماح بصفقات بقيمة 33.5 مليار دولار.