«العمل» توضح خطوات الحصول على حساب إلكتروني في بوابة مساند - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طريقة الحصول على حساب إلكتروني في بوابة مساند، من خلال صورة توضيحية عبر موقع اللتواصل الاجتماعي تويتر .

ولفتت إلى أن الخطوات هي:

-أولا: زيارة الموقع من هنا (https://visa.musaned.com.sa/#/user/login)

– اختيار تسجيل مستخدم جديد

-تعبئة النموذج بالبيانات الشخصية

– التحقق من الهوية، وذلك عن طريق كود يتم إرساله على رقم الجوال المسجل.

وبوابة مساند هي نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها مساند، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.