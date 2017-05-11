توفير مخارج «usb» لشحن الجوال بالحرمين خلال شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيح الدكتور عبدالرحمن السديس، على مقترح باستبدال طريقة شحن الجوالات بلوحات مزودة بمخارج ” usb ” وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره المشرف على مكتب الرئيس العام نائب رئيس هيئة المستشارين، الشيخ يوسف الوابل، ومدير وحدة الشؤون الفنية والميدانية م. محسن الصبان ، الذي قدم المقترح.

كما تم خلال اللقاء متابعة سير الأعمال المنجزة على أرض الواقع مع تقديم تقرير أسبوعي مفصل عن ما تم إنجازه.

من جانبه عبر محسن الصبان، عن شكره وامتنانه للرئيس العام على هذا الاهتمام، موضحا أن هذه الجهود لم تكن إلا امتداداً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله-، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ولتحقيق الرؤية المباركة رؤية المملكة ” 2030 ” .