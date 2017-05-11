المقاومة الإيرانية تكشف عن تكليفات خامنئي لمرشحي الرئاسة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية،عن أوامر أصدرها المرشد الأعلى، علي خامنئي، لجميع مرشحي الانتخابات الرئاسية قبل شروع المناظرات الانتخابية.

وقال المجلس أن علي خامنئي، أصدر أمرا لجميع مرشحي الانتخابات الرئاسية، بتجنب أي نوع من الإشارة إلى مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.

وأضاف،في بيان صحفي،أن تكليفات خامنئي تشمل حظر طرح أي موضوع يعارض الخميني أو خامنئي أو الثورة الإسلامية أو السياسات الأصلية للنظام، في المناظرات والحملات الانتخابية.

و أوضح أن أمر خامنئي يعود إلى أن الإعدامات نفذت بفتوى صادرة عن المرشد الإيراني الأول، الخميني، ما يعني أن الإشارة إليها تمثل ضربة لنظام ولاية الفقيه.