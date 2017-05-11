مدير FBI الجديد يثني أمام الشيوخ على قدرات ونزاهة الرئيس السابق - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بالوكالة، أندرو ماكيب، اليوم الخميس،على استمرار التحقيق حول التدخل الروسي خلال الحملة الانتخابية، بشكل طبيعي رغم إقالة سلفه جيمس كومي.

وقال ماكيب، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، “ أكن احترامًا كبيرًا للمدير كومي.. أكن احترامًا كبيرًا لقدراته الكبيرة ونزاهته، ويمكنني أن أقول لكم أيضًا أن المدير كومي يحظى بدعم كبير داخل أف.بي.آي ” .

ولفت ماكيب إلى أن “ عمل عناصر “ إف.بي.آي ” مستمر مهما تبدلت الظروف وأيًا كانت القرارات ” ، قائلا “ لم تجر أي محاولة لعرقلة تحقيقًا حتى الآن. لا يمكن منع عناصر المكتب من فعل الصواب لحماية الأميركيين وصون الدستور ” .