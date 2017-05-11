بالفيديو.. أمير الرياض يوبخ بعض حضور حفل تخرج طلاب بشقراء بسبب عدم وقوفهم في السلام الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمير الرياض يوبخ بعض حضور حفل تخرج طلاب بشقراء بسبب عدم وقوفهم في السلام الملكي
انفعل صاحب السمو الملكي ، أمير منطقة الرياض ، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، على بعض حضور حفل تخرج طلاب جامعه شقراء، بسبب امتناعهم عن الوقوف في السلام الملكي، وطلب الأمير فيصل منهم مغادرة القاعة .
وكانت جامعة شقراء، أقامت احتفالا اليوم الخميس، بتخريج الدفعة الثامنة من طلاب الجامعة، على مسرح المدينة الجامعة بمحافظة شقراء.، تحت رعاية أمير الرياض، الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 38 دقيقة
بارك الله بك سمو الأمير
شخص لا يجامل او يساوم في حب الوطن
الواقع[ عدد التعليقات: 4153 ] نشر منذ 18 دقيقة
رغم العطى والاهتمام الكبير من الدولة بشقراء قوبل هذا بعدم احترام سلام الدولة والوطن با الله اي وطينية ورجولة لدى هؤلاء المتغطرسين المتمردين المفروض بدل طردهم من المكان يحقق معهم ويرمون في دهاليز السجون فهذا مكانهم الطبيعي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14297 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههه