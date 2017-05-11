بالفيديو.. أمير الرياض يوبخ بعض حضور حفل تخرج طلاب بشقراء بسبب عدم وقوفهم في السلام الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انفعل صاحب السمو الملكي ، أمير منطقة الرياض ، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، على بعض حضور حفل تخرج طلاب جامعه شقراء، بسبب امتناعهم عن الوقوف في السلام الملكي، وطلب الأمير فيصل منهم مغادرة القاعة .

وكانت جامعة شقراء، أقامت احتفالا اليوم الخميس، بتخريج الدفعة الثامنة من طلاب الجامعة، على مسرح المدينة الجامعة بمحافظة شقراء.، تحت رعاية أمير الرياض، الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .