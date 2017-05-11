الإمارات تمدد حظر استيراد الخضر و الفواكه من 4 دول عربية - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

مددت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الخميس، حظر استيراد بعض أنواع الخضروات والفواكه على كل من مصر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية ،وذلك لوجود آثار لمتبقيات مبيدات .

وخاطبت الوزارة الوزارات المعنية في تلك الدول وطلبت منها بالتزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الإمارات.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيستمر حظر استيراد المحاصيل من الدول المذكورة إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات.