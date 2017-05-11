القوات السعودية تصد هجوم للميليشيات عبر الحدود و تقتل العشرات منهم - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت القوات السعودية المشتركة وطيران التحالف، صباح اليوم الخميس، من صد كبيراً للميليشيات الحوثية قبالة قريتي الدفينة والقرن بمنطقة جازان.

وقتلت القوات السعودية ما لا يقل عن 40 عنصرا من الحوثيين بينهم قيادي بارز كان يقود الهجوم.

وبدأ هجوم الميليشيات بإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على مراكز حدودية، أثناء محاولة عناصر أخرى التسلل إلى داخل الحرم الحدودي بمساندة من عناصر أخرى تستقل مركبات عسكرية، واستمرت المعركة لمدة ساعتين، وفقا للعربية.

ودمرت المدفعية السعودية منصات القذائف وأوكار عناصر الحوثيين وواجهت فرق راجلة من وحدات المظليين والقوات الخاصة العناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى الحرم الحدودي.