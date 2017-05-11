 بالفيديو.. فتاة تصعد مسرح حفل ميريام فارس بالبحرين وترقص معها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 11

    مايو

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بالفيديو.. فتاة تصعد مسرح حفل ميريام فارس بالبحرين وترقص معها

بالفيديو.. فتاة تصعد مسرح حفل ميريام فارس بالبحرين وترقص معها
نورة الشهري(صدى):

فاجأت فتاة الفنانة ميريام فارس، أثناء غنائها في حفل بالبحرين، وصعدت الفتاة على المسرح لتشارك ميريام في رقصة سويا .

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي نشرته صفحة جمهور ميريام فارس على إنستجرام، وظهرت مريام تقول في الفيديو: «بدك تعلميني الرقص»، وسط تفيق حاد من الجمهور الذين حضروا الحفل.

يذكر أن مريام فارس أحيت حفلاً غنائياً منذ أسبوع في البحرين على مسرح ” كارول باي ” في العاصمة المنامة بجانب الفنانين إيلي أيوب والمطرب رواد نجم.

هذه هي الفتاة التي شاركت ميريام فارس الرقص على مسرح الكورال باي بالبحرين 💃🏻🎶💕

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