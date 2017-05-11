تعليق جامعة جازان على مدير شركة الحراسات الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

أكد الناطق الرسمي لجامعة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أن الشركة المتعهدة بالأمن والسلامة في الجامعة قد استوفت مستحقاتها عن مستخلصين سابقين وتبقت لها مستخلصات لم تصرف بسبب وجود ملاحظات ونواقص تخل بشرط صرفها.

يأتي ذلك رداً على تصريحات مدير الشركة المتعهدة بالأمن والسلامة في جامعة جازان محمد بن عبدالكريم آل إبراهيم بشأن تأخر صرف رواتب حراس الأمن .

وأضاف الناطق الاعلامي أن رواتب حراس الأمن ليس لها علاقة بصرف المستخلصات من عدمها وهذا من واجبات الشركة تجاه منسوبيها بحسب العقود المبرمة معهم.

و أوضح الدكتور أبو هادي أن ما ذكره مدير الشركة بشأن توفير التأمين الطبي الخاص بمسنوبي الشركة غير صحيح ولم يتلقى أي أحد منهم ما يثبت ذلك ،مضيفاً أن مشكلة حراس الأمن مع شركتهم تنظر من قبل مكتب العمل كالمتبع مع كافة الشركات والمؤسسات ومنسوبيها نظاماً.