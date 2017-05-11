السفيرة الأميركية في الدوحة تنتقد سياسات ترامب علناً - صحيفة صدى الالكترونية

السفيرة الأميركية في الدوحة تنتقد سياسات ترامب علناً
قالت سفيرة الولايات المتحدة في قطر دانا شيل سميث عبر صفحتها بتويتر أنها غير مرتاحة للأحداث السياسية الجارية في بلادها.
وكتبت السفيرة على ” تويتر ” بعد ساعات من إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في خطوة مفاجئة أنه ” بات من الصعب بشكل متزايد الاستيقاظ من عبر البحار على أخبار ما يجري في بلدي، ومع إدراكي بأن عليّ أن أقضي اليوم في محاولة ايجاد تفسير لديمقراطيتنا ومؤسساتنا ” .
يذكر أن الرئيس سابق باراك أوباما كان قد عيّن السفيرة دانا شيل سميث في قطر عام 2014.
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