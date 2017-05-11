السفيرة الأميركية في الدوحة تنتقد سياسات ترامب علناً - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

قالت سفيرة الولايات المتحدة في قطر دانا شيل سميث عبر صفحتها بتويتر أنها غير مرتاحة للأحداث السياسية الجارية في بلادها.

وكتبت السفيرة على ” تويتر ” بعد ساعات من إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في خطوة مفاجئة أنه ” بات من الصعب بشكل متزايد الاستيقاظ من عبر البحار على أخبار ما يجري في بلدي، ومع إدراكي بأن عليّ أن أقضي اليوم في محاولة ايجاد تفسير لديمقراطيتنا ومؤسساتنا ” .

يذكر أن الرئيس سابق باراك أوباما كان قد عيّن السفيرة دانا شيل سميث في قطر عام 2014.