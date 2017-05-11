بعد احتفالها بزواجها الأول بالخارج..حفل زفاف تيم ووفاء في أشهر فنادق القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر مقربة من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني أن حفل زفافها المنتظر على الفنان تيم حسن سيعقد في القاهرة بعد عيد الفطر بواحد من أشهر الفنادق المصرية، وبحضور الأقارب والأصدقاء المقربين للعائلتين .

وأكدت المصادرحرص وفاء على ارتداء فستان الزفاف الأبيض في مصر،خاصة أنها احتفلت بزواجها السابق بالخارج،وذلك لتعويض عائلتها واصدقائها عن عدم دعوتهم لعقد القران .