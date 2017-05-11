بالفيديو.. متعب بن عبدالله يذرف الدمع حباً في الشعب السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تأثر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من كلام سيدة أثنت عليه ودعت له خلال حفل تخريج إحدى دفعات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للحرس الوطني.

وأظهر مقطع فيديو وثق هذا الموقف الأمير متعب وهو يبكي متأثراً قائلاً:اسمعوني الله يطول عمركم… قسماً بالله العظيم وفي هذا اليوم العظيم اللي أنا أقابلكم فيه، أنه لا يوجد عندي أغلى في هذه الدنيا من الشعب السعودي.