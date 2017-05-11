بالفيديو.. متعب بن عبدالله يذرف الدمع حباً في الشعب السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. متعب بن عبدالله يذرف الدمع حباً في الشعب السعودي
تأثر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من كلام سيدة أثنت عليه ودعت له خلال حفل تخريج إحدى دفعات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للحرس الوطني.
وأظهر مقطع فيديو وثق هذا الموقف الأمير متعب وهو يبكي متأثراً قائلاً:اسمعوني الله يطول عمركم… قسماً بالله العظيم وفي هذا اليوم العظيم اللي أنا أقابلكم فيه، أنه لا يوجد عندي أغلى في هذه الدنيا من الشعب السعودي.
ابو سعود[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 46 دقيقة
ليست غريبه على ابن عبدالله جعله للجنة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 26 دقيقة
من علمك الحب غير عبدالله
ومن بادلك الحب شعب عبدالله
هنيئآ لنا ولد عبدالله
وهنيالك بشعب حب عبدالله
عماد محمد[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 20 دقيقة
رحم الله والدك العظيم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووفق ابناؤه البررة لخيري الدنيا والآخرة. الحقيقة أنه في الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونحن نفتقد والدنا الحنون عبدالله في كل يوم وليلة، جعل الله الجنة مثواه على ما قدمه للشعب السعودي كبيرهم وصغيرهم.
نجر ابن محماس[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 10 دقائق
يا بكوتن على نجرتن حلبت معزتن ومن بعدها ما سمعنا لها طاري…
…شاعر الصحراء نجر بن محماس