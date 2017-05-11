الليث ينفي التفاوض مع الفريدي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

نفى عبد الله القريني، رئيس نادي الشباب، تفاوضه مع أحمد الفريدي صانع ألعاب النصر، مشيرًا إلى أنه لن يتأخر عن التعاقد مع أي لاعب يفيد الفريق، أو التجديد لأي نجم يلعب له في الوقت الحالي.

وقال القريني في تصريحات صحفية :“ بدأنا في إعادة ترتيب الأوراق قبل انتهاء الموسم من خلال تحديد احتياجات الشباب، الموسم الماضي مر بسلبياته وإيجابياته، واطمئن الجمهور الشبابي بأن الموسم المقبل سيكون مختلفًا ”.

وأضاف :“ لم ننته من ملف التجديد مع معاذ، واطمئن الجمهور بأننا لن نترك أي نجم يرحل عن الشباب، ونحترم اللاعبين الملتزمين بعقودهم، ولن نبخل بفعل أي شيء طالما أنه في مصلحة الشباب ”.