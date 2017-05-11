بدء العمل بقسم السنوزلين بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض الاستاذ / يوسف بن مسفر السيالي بحضور عدد من قيادات الوزارة ونزلاء الدار ، ورئيس المنظمة الدولية للسنوزلين ،الدنماركي ماوريتس إيجغندال قسم السنوزلين بالدار .

وإطلع الحضور على التجهيزات والمعدات التي زود بها القسم والذي تتضمن غرفتين سنوزلين ، ودورة مياه إستحمام بتقنية السنوزلين التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط .

واوضح السيالي أن قطاع رعاية المسنين بفرع المنطقة يلقى كل الدعم من قبل معالي الوزير وقيادات الوزارة ، وأننا ساعون لتطوير الخدمات لهذه الشريحة العزيزة علينا جميعا موجهاً شكره لزملائة في الفرع وفي الدار على جهودهم المبذولة بهذا الشأن .

وذكر مدير دار المسنين بالرياض الاستاذ / عبدالله العجلان أن هذه المبادرة إحدى ثمار التعاون بين الدار وإدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع ، وأشار الى ان التعاون سيستمر بمشيئة الله لكل ما من شانه تطوير الخدمات للمستفيدين .

الى ذلك أوضحت مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية الاستاذة / خلود الشايع ، أن هذا المشروع هو إحد مبادرات ادارة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الدار ، وأنها تمت بعد دراسة إحتياج المستفيدين في الدار له ، وأضافت أن هذا المشروع يهدف الى تحسين جودة الحياة لآبائنا المسنين ، مبينة ان تقنية السنوزلين تستخدم منذ اكثر من ٤٠ سنة في اوروبا والولايات المتحدة ، واشارات الى ان المبادرة تتضمن تدريب الكادر في الدار على استخدام هذه التقنية من قبل السيد / ماوريتس ، ووجهت الشايع شكرها الى مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة ومدير الدار على تعاونهم في انجاز هذا المشروع .

واشاد السيد / ماوريتس ايجيغندال ، رئيس المنظمة الدولية للسنوزلين بما شاهده من إهتمام وخدمات متطورة للمسنين في المملكة مبدياً سعادته بهذه الزيارة متطلعا للتعاون مع الوزارة لتطوير خدماتها للمستفيدين .