أجواء عاصفة تشهدها الانتخابات الرئاسية في إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تشهد الانتخابات الإيرانية المزمع اجراؤها في التاسع عشر من شهر مايو الجاري تنافسا بشكل أساسى بين الرئيس الحإلى حسن روحانى، وهو سياسى عملى استند برنامجه على الانفتاح على الغرب وتخفيف القيود الاجتماعية، وبين منافسه المحافظ إبراهيم رئيسى الذى تقلد مناصب عليا فى القضاء على مدى سنوات.

وستجرى الانتخابات فى حين يوشك روحانى الذى حقق فوزا ساحقا عام 2013 على إنهاء فترة ولايته التى استمرت أربع سنوات.

وقال خامنئى وفقا لنص كلمة نشر على موقع الزعيم الأعلى على الإنترنت ” إذا شارك الناس بنظام، وتصرفوا بشكل أخلاقى، والتزموا بالضوابط القانونية والإسلامية، سيكون ذلك مبعث فخر للجمهورية الإسلامية ” .

وأضاف ” لكن إذا انتهكوا القانون وتعاملوا بشكل غير أخلاقى أو تحدثوا بأسلوب يشجع الأعداء فيمكن حينئذ اعتبار الانتخابات خسارة ” .

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن عشرات الأشخاص قتلوا واعتقل المئات عندما اندلعت احتجاجات واسعة النطاق بعد انتخابات رئاسية أثارت نتائجها الخلاف فى عام 2009 وأبقت على محمود أحمدى نجاد، فى منصب الرئيس لفترة ثانية.

وقال ” خامنئى ” فى كلمته التى ألقاها أمام جمهور ضم كبار قادة الحرس الثورى، أقوى قوة عسكرية واقتصادية فى البلاد ” أمن البلاد يجب أن يصان تماما أثناء الانتخابات ” .

وأضاف: وكل من يخرج عن هذا المسار يجب أن يعلم أنه سيتعرض للعقاب.