صحفي روسي يتسلل للبيت الأبيض وتخوف من زرعه شريحة للتجسس - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

استطاع صحفي روسي ، مراوغة مسئولي الأمن بالبيت الابيض، وتسلل لحضور لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة تليغراف، أنه أوهمهم بأنه المصور الخاص بلافروف، دن أن يطلعهم على هويته الحقيقية وهو يعمل بوكالة الأنباء الروسية.

ومنع مسئولو البيت الابيض حضور الصحفيين الا مصور البيت الابيض ومن كان يفترض أنه المصور الخاص لـ ” لافروف ” .

وقال نائب مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق، دافيد كوهن، إن السماح لمصور فوتوغرافي روسي بإدخال تجهيزاته إلى المكتب البيضاوي، لم يكن أمرًا في محله، وسط تخوفات من زرعة شريحة إلكترونية للتنصت.