" شيخة البلوي " تشدد على عدم الإفصاح بأي معلومة تأتي من حالات الإيذاء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عقبت الباحثة القانونية ” شيخة البلوي ” ، على وسم متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان: (امرأة تحرق قلب طفلة).

وقالت ” البلوي ” ، إن النظام ينص على أنه يجب على كل من اطلع على حالة الإيذاء المبادرة في إبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ كونها الجهة المعنية بهذه الحالة.

وأشارت إلى أن الحماية من العنف تأتي من خلال نظام الحماية من الإيذاء، الذي يقدم المساعدات ويبحث طرق علاجها.

وأكد: على أن هناك سرية تامة في حالة المعلومات التي تأتي أي حالة إيذاء لايتم الإفصاح عن هوية المبلغ فيها طالما كانت هذه رغبته.

وشددت ” الباحثة القانونية ” ، على موظفي وزارةالتمنية الاجتماعية، بعدم الإفصاح عن معلومات حالات الإيذاء، والحفاظ على سريتها.